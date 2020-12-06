بالصور.. مجلس عزاء النائب العبودي في مكتب السيد عمار الحكيم بحضور رسمي وشعبي

2020/12/06 | 23:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغاد: الفرات نيوز} قال زعيم تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم أقمنا على روح الفقيد علي العبودي النائب عن تيار الحكمة مجلس الفاتحة ، وتلقينا التعازي بهذا المصاب من شرائح المجتمع المختلفة من محبي الفقيد ومتعلقيه".

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