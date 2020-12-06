نائب عراقي يتوقع ’’كوارث اقتصادية’’ بعد قرار بشأن موازنة 2021

2020/12/06 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

علق عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب، محمود الزجراوي، اليوم الأحد، على اعلان وزير النفط، إحسان عبد الجبار، قيام الحكومة باعتماد مبلغ 42 دولاراً لبرميل النفط الواحد في مشروع قانون موازنة 2021.

وقال محمود الزجراوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "اعتماد سعر برميل النفط في مشروع الموازنة، يجب ان يكون اقل من السعر الذي يباع به، والمبلغ المتبقي من سعر البرميل يكون احتياطي، يمكن للحكومة استخدامه عند الحاجة".

وأضاف الزجراوي: "لا يمكن جعل سعر برميل النفط قريب جداً من سعر البيع الفعلي، فهذا يسبب كوارث اقتصادية كبيرة، خصوصاً وأن الاسعار قابلة للانخفاض خلال الاشهر المقبلة فلا شيء ثابت".

واشار عضو لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى عدم إمكانية "معرفة القيمة المتوقعة للموازنة اثر اعتماد هذا المبلغ، فهناك ايرادات غير نفطية من الجباية والمنافذ وغيرها، ولكن نتوقع ان العجز في الموازنة سيكون 25 ترليون دينار، وهذا الانخفاض جاء بسبب ارتفاع اسعار النفط".

وأكد وزير النفط، احسان عبدالجبار، اليوم الأحد، (06 كانون الأول، 2020)، أن الحكومة العراقية اعتمدت مبلغ 42 دولاراً للبرميل الواحد في قانون موازنة 2021.

وقال عبدالجبار خلال انطلاق أعمال مؤتمر النفط والغاز بحضور شركات أجنبية إن "اسعار النفط بدأت بالتعافي بعد بلوغه 49دولاراً للبرميل الواحد، لذا فإن الحكومة العراقية اعتمدت مبلغ 42 دولاراً للبرميل الواحد في قانون ‏موازنة 2021".

وأضاف عبد الجبار، أن "تداخل الصلاحيات تسبب بعرقلة اطلاق جولة التراخيص الخامسة"، لافتا إلى "وجود تلكؤ في حقل عكاز الغازي".

ويوم أمس ، أكد مقرر اللجنة المالية النيابية أحمد الصفار وجود أمرين يعترضان اقرار موازنة 2021 في مجلس الوزراء ، هما سعر برميل النفط والمفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي لتغيير سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار.

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