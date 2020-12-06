بالمعدلات والأجور.. التعليم العالي تنشر دليل القبول للجامعات والكليات الاهلية

2020/12/06 | 23:26 - المصدر: بغداد اليوم

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أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأحد، دليل الطالب للقبول في الجامعات والكليات الأهلية للسنة الدراسية 2020 - 2021.

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