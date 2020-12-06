2020/12/06 | 23:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ عقد وزير الصحة والبيئة حسن التميمي اجتماعا مع سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا في بغداد لمناقشة مشاركة العراق الفعالة في مؤتمر التغيرات المناخية المزمع عقده قريبا في المملكة المتحدة./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يبحث مشاركة العراق في مؤتمر التغيرات المناخية) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يبحث مشاركة العراق في مؤتمر التغيرات المناخية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).