(( محاولات لتغيير اتجاه الرأي العام في العراق ..!! ))

2020/12/06 | 23:38 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم كل ما يعانيه الشعب العراقي قاطبةً من المعانات المعروفة للجميع ، الا انه يلاحظ بالمقابل ، ان مختلف الجهات المتحكمة بالساحة العراقية بصورة رسمية او غير رسمية ، سواءً الاحزاب او الكتل او التحالفات السياسية او المجموعات البرلمانية ، وكذلك مع عدد من وساىًل الاعلام العراقية بمختلف اتجاهاتها ، تتجاهل قصداً او بغير قصد حقيقة مسببات هذه المعانات .

رغم كل هذا ، يلاحظ ان كل هذه الجهات اعلاه منشغلة بالتركيز على ( المساىًل و المواضيع الجانبية و الهامشية ) التي لا تعني المشاكل و المعانات الحقيقية لغالبية الشعب العراقي الذي يتجسد جل اهتمامه بتوفير الحد الأدنى المطلوب (( للعيش و الراتب و السكن و الاًمن و ضمان المستقبل )) و لا يعنيه أبداً من يحكم او من يفوز في الاًنتخابات او متى تتم الانتخابات و من يفوز او من يتحالف مع من ...!!؟ .

و من ينكر هذه الحقيقية من اللاعبين في الساحة السياسية العراقية ، قد يكون غافلاً تماما ، او يريد متعمداً ان يجعل من نفسه مستغفلاً عن كل ما يجري الان داخل الساحة العراقية .

لذا نرى ان تلك الجهات بداًت متقصدةً تثير ( مساىًل هامشية ) تاركةً الحقاىًق الموًلمة التي يعاني منها الشعب ، و هم لا ناقة لهم و لا جمل بهذه المساىًل المثارة من قبل تلك الجهات و دون جدوى .

هنا من المفضل ان نورد بعض الاًمثلة - لا الحصر- من تلك المساىًل المثارة في الوقت الحاضر لأجل ( اشغال الراي العام العراقي ) بها و الابتعاد عن المعانات الحقيقية للشعب ، و أهمها ما يلي :-

أولاً- الضجة التي خلقت من قبل غالبية أعضاء البرلمان بخصوص عدم المصادقة على مشروع الحكومة للحصول على( المبلغ المقرر ) من القرض الذي تحتاجه الحكومة لتمويل رواتب موظفي الدولة لاًشهر قادمة ، و من ثم المصادقة على مبلغ (اقل ) من ذلك الذي حددته الحكومة و بالتالي محاولةً (عرقلة ) الخطة الحكومية في موضوع تمويل الرواتب .......هذا يحصل في الوقت الذي تكون الحكومة في العادة اًدرى من غيرها بمشاكلها التنفيذية عملياً .

ثانياً - وقررت غالبية أعضاء البرلمان أيضاً بقطع جزء من رواتب موظفي اقليم كوردستان رغم وجود ( اتفاق مسبق ) بين بغداد و اربيل بهذا الخصوص ، و يعتبرون هذا الإجراء بانه بمثابة عمل وطني .....هذا يحصل في الوقت الذي قطعت بغداد موازنة الاقليم و الرواتب كاملةً لاكثر من أربعين شهراً، و ايضا تقوم بغداد داىًماً باستقطاع مبلغ (الضرر من واردتها ) من موازنة الاًقليم ، و تستقطع ما بذمة الاقليم فعلاً عندما ترسل بشكل متقطع جزء من الرواتب الى الاقليم .

ثالثا - و لايزال هناك خلاف محتدم بخصوص إكمال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية و تعديل قانونها لاجل المصادقة عليه و ذلك بحجج و مبررات ، لا مجال لذكرها هنا،..........هذا يحصل في الوقت الذي لا يمكن للدولة الاتحادية ان تمارس عملها بشكل قانوني بدون هذه المحكمة ، و لاسيما في مساًلة المصادقة على نتاىًج الاًنتخابات التي من المفترض ان تجرى في بداية حزيران القادم .

رابعا - و الان تجري محاولات من قبل عدد من البرلمانيين التابعين لعدد من الكتل السياسية لتجميع التواقيع لسحب الثقة من الرىًيس البرلمان الحالي ، اضافة الى وجود مناشدات برلمانية اخرى بان تقترن مساًلة سحب هذه الثقة بسحب الثقة فيما بعد من كل من رىًيسي الوزراء و الجمهورية .......



هذا يحصل في الوقت الذي يعيش العراق حاليا أزمة سياسية و أمنية و اقتصادية حادة ، فكيف سيكون الوضع العراقي فيما بعد ، في حالة حدوث هذه الفراغات في الرىًاسات الثلاث ، و كيف سيكون هذا الامر (واقعيا ) و العراق ذاهب نحو الانتخابات في شهر حزيران القادم .

خامسا- ثم اقحم البرلمان الان بمشروع ( قانون الجراىًم الإلكترونية ) بحجة وقف التشهير الذي يجري عن طريق استخدام وساىًل الاتصال الاجتماعي ، وكذلك لوضع حداً لحرية ابداء الراًى ........و هذا يحصل في الوقت الذي يوًكد الدستور العراقي على حريات التعبير و الصحافة و التظاهر و لاسيما في المادة( ٣٨).

سادسا- والآن تثار مساًلة الموافقة او عدم الموافقة على مشروع قانون ( تمويل الانتخابات ) القادمة بين الحكومة و البرلمان .......و هذا يحصل في الوقت الذي ان المبلغ الفعلي المطلوب لإكمال نفقات الانتخابات ثشكل بحدود ( ٣٠٠ مليار ) دينار ، وان هذا المبلغ لا يشكل ثقلاً عملياً سواءً تم تخصيصه من ضمن الموازنة العامة او عن طريق الاقتراض .

ختاماً......تبدو ان كل هذه المواضيع و المساىًل المثارة اعلاه و غيرها في الساحة الإعلامية العراقية ، و هي تثار بشكل متقصد لاجل إلهاء الشعب بالمساىًل الهامشية التي لا تساهم قيد انمولة في حل المعاناة الحقيقية لغالبية الشعب ، و تريد منه ان ينسى مساىًله و مطالبه الرىًيسية ، و القصد منها هو احداث تغيير في اتجاه ( الراًى العام )من المساىًل الرىًيسية الى المساىًل الثانوية في الساحة العراقية .

د.



اراس حسين دارتاش

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