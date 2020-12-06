إصابة محامي ترامب بفيروس كورونا

2020/12/07 | 00:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إصابة محاميه رودي جولياني بفيروس كورونا.

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