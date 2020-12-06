2020/12/07 | 00:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد اكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم، الاحد، ان نحو 16 الف طالب سيتم قبولهم في المجموعة الطبية في الجامعات الحكومية والاهلية.وقال كاظم في تصريح تابعته /المعلومة/، ان “الدوام الجامعي بالحضور المباشر سيكون يومين بالأسبوع”.واضاف ان “الوزارة لديها 21 ألف طالب تتراوح معدلاتهم بين 97 إلى 100%، في حين سيتم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التعليم: 16 الف طالب سيتم قبولهم في المجموعة الطبية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التعليم: 16 الف طالب سيتم قبولهم في المجموعة الطبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).