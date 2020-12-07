التعليم توضح آلية دوام الطلبة.. وتعلن 'اجراء' غير مسبوق بالبلاد

2020/12/07 | 00:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم، الاحد، ان دوام الطلبة في العام الدراسي الحالي سيكون 5 أيام في الأسبوع، يومان بالحضور المباشر و3 إيام عن طريق المنصات الإلكترونية، مؤكدا إطلاق دليل الطالب للتعليم الأهلي عبر موقع الوزارة، مبينا ان هذا يحصل لأول مرة في البلاد.

جاء ذلك في لقاء متلفز لكاظم، مع وسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (6 كانون الأول 2020)، قال فيه أن الوزارة واجهت في العام الماضي تحديات كبيرة متمثلة بالتكنلوجيا المعاصرة والظرف الصحي وتم اجتيازها بنجاح، مؤكدا اجتياز مرحلة تدريب الأساتذة والطلبة على المنصات الإلكترونية.

وأضاف الوزير، أن دوام الطلبة في العام الدراسي الحالي سيكون 5 أيام في الأسبوع، يومان بالحضور المباشر و3 إيام عن طريق المنصات الإلكترونية، لافتا إلى أن هناك 21 ألف طالب تخرجوا بمعدلات تتراوح بين 97% إلى 100%.

وتابع، إنه سيتم قبول بحدود 16 ألف طالب في المجموعة الطبية بالجامعات الحكومية والأهلية، مبينا أنه تم استحداث بعض الكليات والأقسام الخاصة لاستيعاب الطلبة.

وأشار إلى أن 240 ألف طالب ناجح من الدور الأول، وكذلك 16 ألف طالب ناجح في الدور الثاني سيتم توزيعهم على الجامعات والمعاهد، مؤكدا أن جميع الطلبة الموهوبين تم قبولهم في المجموعة الطبية.

وبشأن قانون معادلة الشهادات العلمية قال كاظم: أبدينا تحفظا مشروعا على قانون البرلمان لمعادلة الشهادات لأنه يضر بسمعة العراق الدولية من ناحية جودة التعليم.

وبخصوص خريجي الدراسة الدينية في الأوقاف ذكر كاظم أن هناك دراسة لغرض تعديل مفردات المناهج للمدارس الدينية في الأوقاف، وكذلك إضافة بعض الدروس تتيح لخريجي المدارس الدينية الالتحاق بكليات القانون والعلوم السياسية والإعلام.

وفيما يتعلق بتعيين الطلبة الاوائل، أكد وزير التعليم أنه تم صدور أوامر بتعيين الطلبة الأوائل في الجامعات المستوفين للشروط، لافتا إلى أن هناك حاجة ملحة لتعيين الاختصاصات المهمة وهذا يتوقف على إقرار الموازنة.

وحول التعليم الخاص، قال كاظم، إن التعليم الخاص والتعليم الأهلي باتا أمرا واقعا في البلاد، حيث بدأت بعض الجامعات الأهلية ضعيفة ووصلت الآن إلى مرحلة المتوسط، مؤكدا انه تم تعليق الدراسة في بعض الجامعات الأهلية لعدم استيفاء الشروط المطلوبة.

وأشار إلى أن نسبة الوزارة من المبالغ التي تستحصلها الجامعات الأهلية 3 %، مبينا أن الوزارة طلبت بتخفيض المبالغ الدراسية بنسبة 15 % والأجور تدفع بنظام الأقساط.

وتابع، أنه تم إطلاق دليل الطالب للتعليم الأهلي عبر موقع الوزارة وهذا يحصل لأول مرة في البلاد.

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