2020/12/07 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كورونا: تراجع جديد بوفيات وإصابات الفايروس في العراق بغداد – ياسين ياس سجلت وزارة الصحة والبيئة انخفاضا بعدد اصابات ووفيات فايروس كورونا، خلال الساعات الماضية.واوضح الموقف الوبائي ، الذي اطلعت عليه (الزمان) امس ان (مجموع الاصابات الجديدة بفايروس كورونا بلغت 1680 خلال الساعات الماضية في عموم البلاد)، واضاف ان (حالات الشفاء […]

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