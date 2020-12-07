2020/12/07 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإطاحة بقيادي بارز وقتل5 دواعش خلال غارة للتحالف الدولي في يثرب بغداد – الزمان تمكنت قيادة العمليات المشتركة من قتل خمسة مسلحين بضربة جوية لطيران التحالف الدولي في ناحية يثرب.وذكر بيان لخلية الاعلام الامني تلقته (الزمان) امس انه (بإشراف قيادة العمليات المشتركة، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة مِن جهاز المخابرات الوطني ، […]

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