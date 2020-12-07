2020/12/07 | 00:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التعليم يبارك العام الدراسي الجديد ويدعو الجامعات لتحمل مسؤوليتها تلاميذ يخوضون في الأوحال للوصول إلى مدارسهم بغداد – ساري تحسين الناصرية – الزمان تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، امس، فيديوهات تعكس المعاناة المحزنة لتلاميذ مدارس يخوضون في الاوحال للوصول الى مدارسهم.واظهر احد تلك الفيديوهات تلاميذ مدرسة امام الموحدين الابتدائية في قضاء قلعة […]

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