ليفربول يكتسح وولفرهامبتون برباعية نظيفة في البريمرليغ

2020/12/07 | 00:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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استعاد ليفربول وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه على مضيفه وولفرهامبتون 4-0 مساء الأحد، ضمن الجولة الحادية عشرة.

وسجل أهداف ليفربول كل محمد صلاح (24) وجورجينيو فينالدوم (58) وجويل ماتيب (67) ونيلسون سيميدو (78 بالخطأ في مرمى فريقه).

ورفع الفريق الأحمر رصيده إلى 24 نقطة، وهو الرصيد ذاته الذي يحمله المتصدر توتنهام الذي يتقدم بفارق الأهداف، فيما بقي رصيد وولفرهامبتون في المركز العاشر برصيد 17 نقطة.

المصدر: كورة

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