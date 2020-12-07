{الجميمة}.. طريق حرير لحجاج آسيا ومنفذ ثانٍ مع السعودية

2020/12/07 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} يتجه العراق لافتتاح معبر حدودي جديد مع السعودية يسمح بدخول السلع والبضائع، ونقل قوافل الحجاج العراقيين والآسيويين عبر محافظة المثنى.

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