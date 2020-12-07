2020/12/07 | 00:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} تشير الارصاد الجوية، مساء الاحد، الى قدوم منخفض جوي يضع العراق والمنطقة أمام خيارين.

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