وزير الداخلية يشدد على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الأمن في بغداد

2020/12/07 | 00:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

شدد وزير الداخلية، عثمان الغانمي، اليوم الأثنين، على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الأمن في العاصمة بغداد.

وقال المكتب الإعلامي للوزير في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "وزير الداخلية عثمان الغانمي، اجرى جولة في عدد من مناطق العاصمة بغداد، برفقة نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات".

واضاف البيان، أن "الوزير زار مقر الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية والتقى بعدد من الضباط بينهم أمراء الالوية والأفواج وعدد من الجرحى والمنتسبين، كما اطلع على انتشار القطعات الامنية في العاصمة وعمل السيطرات والمرابطات".

وشدد الغانمي، بحسب البيان، على "ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة بغداد"، مؤكداً في الوقت ذاته على "التعامل الحسن مع المواطنين ومساعدة الحالات الإنسانية".

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