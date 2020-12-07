فيان صبري: الاعضاء الشيعة والسنة في لجنة تعديل الدستور النيابية يطالبون بحذف المادة 140

2020/12/07 | 00:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اجتمعت اللجنة النيابية الخاصة بتعديل الدستور العراقي حول المادة 140 من الدستور، وطالب المشاركون في الاجتماع من الشيعة والسنة بحذف المادة بينما أصر النواب الكرد على بقائها في الدستور كما هي.وأعلنت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب، فيان صبري بحسب شبكة رووداو الكردية ، أن اللجنة النيابية لتعديل الدستور اجتمعت اليوم الأحد وكانت المادة 140 الدستورية موضوع البحث في الاجتماع.وأشارت صبري إلى وجود اختلافات في الرأي حول المادة 140 الدستورية، وأن "النواب الشيعة والسنة الذين شاركوا في الاجتماع طلبوا حذف هذه المادة، لكننا نحن النواب الكرد تمسكنا ببقاء المادة كما هي في الدستور".وبينت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابية أن هذا الاجتماع كان آخر اجتماع للجنة النيابية لتعديل مواد دستور 2005 العراقي، لكن ستكون هناك اجتماعات لاحقة لإعداد تقرير اللجنة الذي سيرفع فيما بعد لرئاسة مجلس النواب العراقي، وتقضي المادة 142 من الدستور العراقي بأن يتم إعداد التقرير بالتوافق بين أعضاء اللجنة.يذكر أن لجنة التعديلات الدستورية النيابية يرأسها النائب فالح الساري وتضم ثلاثين عضواً ستة منهم من الكرد، وإضافة إلى لجنة التعديلات الدستورية النيابية، شكلت رئاسة جمهورية العراق لجنة للتعديلات الدستورية برئاسة مستشار رئيس الجمهورية، علي شكري، وعضوية 27 خبيراً في الدستور والقانون بينهم خمسة من الكرد./انتهى9

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