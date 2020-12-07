“أبل” تطلق ميزة جديدة لهواتف آيفون تهدف لمساعدة المكفوفين

2020/12/07 | 00:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات أطلقت شركة الهواتف الأمريكية ”أبل“ ميزة Voice Over ضمن أجهزة iOS لأي شخص يعاني من ضعف البصر، وذلك بافتراض أن كل عنصر من عناصر الواجهة قد تم تسميته يدويًا.وكشف العملاق الأمريكي ”أبل“ للتو النقاب عن الميزة الجديدة لهاتف آيفون والتي أطلق عليها اسم ”التعرف على الشاشة“ أو“ Screen Recognition“ التي تستخدم …

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