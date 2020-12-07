الأسدي : تلكؤ واضح في تقديم الخدمات في ذي قار

2020/12/07 | 00:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- درجال يبحث واقع الشباب مع السفير السويدي وممثلة الأمم المتحدةبحث وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، سبل تطوير واقع الشباب بمختلف القطاعات أثناء لقائة بالسفير السويدي في العراق لارش رونوش وممثلة الأمم المتحدة لصندوق السكان ريتا كولومبيا.

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