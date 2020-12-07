الداخلية: الغانمي تجول ليلاً في بغداد و’المواطنون أشادوا بأداء قوات الأمن’ (صور)

2020/12/07 | 00:52 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قالت وزارة الداخلية إن الوزير عثمان الغانمي أجرى جولة ليلية في عدد من مناطق بغداد، واستمع إلى آراء المواطنين بشأن أداء الضباط والمنتسبين، حيث ’أشاد المواطنون بأداء القوات"

وجاء في بيان للداخلية، بعد منتصف ليل الأحد على الإثنين (7 كانون الأول 2020) أرفقته بصور، إن الوزير أجرى جولة في عدد من مناطق العاصمة بغداد، يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات، وزار مقر الفرقة الأولى بالشرطة الاتحادية والتقى بعدد من الضباط بينهم أمراء الالوية والأفواج وعدد من الجرحى والمنتسبين".

وأضاف نص البيان "كما اطلع سيادته على انتشار القطعات الامنية في العاصمة وعمل السيطرات والمرابطات، وشدد السيد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود لتعزيز الامن والاستقرار في العاصمة بغداد، مؤكداً في الوقت ذاته على التعامل الحسن مع المواطنين ومساعدة الحالات الإنساني، كما التقى السيد الغانمي بعدد من المواطنين وتبادل معهم الحديث حول أداء القوات الأمنية واستمع الى طلباتهم واحتياجاتهم.، حيث اشاد المواطنون بدور وزارة الداخلية وما تقوم به الأجهزة الأمنية وعلى مختلف الصعد".

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