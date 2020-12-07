بالصور.. وزير الداخلية يفتش السيطرات ليلاً ويوجه سؤالاً للبغداديين

2020/12/07 | 00:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أجرى وزير الداخلية، عثمان الغانمي، مساء الأحد، جولة في عدد من مناطق العاصمة بغداد، يرافقه نائب قائد العمليات المشتركة وقائد عمليات بغداد ووكيل وزارة الداخلية لشؤون الشرطة ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات.

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