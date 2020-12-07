القضاء الإسرائيلي يقرر عدم ملاحقة شرطيين بتهمة إصابة طفل في عينه

2020/12/07 | 01:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة العدل الإسرائيلية عدم ملاحقة شرطيين قضائيا بتهمة إصابة طفل فلسطيني يبلغ تسع سنوات في عينه وفقدانه البصر فيها، في قرار اطّلعت عليه، الأحد، وكالة فرانس برس.

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