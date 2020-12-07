الثلاثاء.. العالم يترقب

2020/12/07 | 01:26 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أُرسل لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي طورته شركة الأدوية الأميركية فايزر وشركة بيوإنتك الألمانية، إلى مستشفيات بجميع أنحاء المملكة المتحدة في حاويات شديدة البرودة، قبل انطلاق أكبر برنامج تحصين بريطاني على الإطلاق الثلاثاء، والذي يُراقب عن كثب من جميع أنحاء العالم.

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