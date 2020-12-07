الجيل الجديد واثراء العقل - اشرف عتريس

2020/12/07 | 01:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس هم اصدقائى عبر تويتر وكم كنت سعيدا حينما صادفنى التواصل والمتابعة لروح تغزونى بقوة بحثا عن المعرفة والابداع الحقيقى – هكذا أفهم – أن التواصل الحقيقى بين الأجيال يزيد الرغبة لدى الطرفين بالبحث والتدقيق والسعى والإجتهاد بلا تزيد بغية طرح الجيد والجديد مع امتلاك أدوات الاجادة ..مكتبة وقراءة واطلاع دائم ومستمر وطرح فنى فى الرواية والنقد والكتابة عن أفراد جيلهم نعم هى الجيلية ، المجايلة و ......





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