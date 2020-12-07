غرق سفينة شحن إيرانية بالقرب من ميناء أم القصر

2020/12/07 | 01:46 - المصدر: اندبندنت عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت إيران غرق سفينة شحن مساء الأحد، 6 ديسمبر (كانون الأول)، في خور عبدالله، حين كانت في طريقها إلى ميناء أم القصر العراقي.

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن المدير العام لموانئ خورمشهر (المحمرة) نورالله أسعدي القول، إن "خفر السواحل العراقي تمكن من إنقاذ جميع ركاب السفينة "توران".

ولم تتضح بعد أسباب غرق السفينة، لكن المسؤول الإيراني أشار إلى سوء الأحوال الجوية خلال حركتها، ملمحاً إلى احتمال تسبب ذلك في وقوع الحادثة.

وكانت سفينة إيرانية أخرى محملة بمواد بناء غرقت قبل أشهر عدة بالقرب من ميناء أم القصر.

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