اتحاد المواي تاي يكشف عن بروتوكول تعاون مع الإمارات

2020/12/07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / حسين عمار كشف رئيس الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي، عن قرب توقيع بروتوكول تعاون رياضي مع نظيره الاتحاد الاماراتي لتبادل الخبرات بين البلدين على مستوى اللعبة.وقال مصطفى جبار علك في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقي (واع)، اليوم الأحد، إن” اتحاد اللعبة بصدد توقيع بروتوكول للتبادل المشترك مع الاتحاد الاماراتي يتضمن تبادل الخبرات

