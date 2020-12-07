هجوم شديد.. المحافظون في إيران يطوقون جهود روحاني للتقارب مع واشنطن

2020/12/07 | 02:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينظر إلى التشريع الإيراني الجديد الذي يطالب المسؤولين بتعزيز تخصيب اليورانيوم في إطار البرنامج النووي المثير للجدل في البلاد على أنه محاولة لتعطيل جهود الرئيس حسن روحاني للتقرب من الإدارة الأميركية القادمة.

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