البرازيل تسجل 313 حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/12/07 | 02:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، أنها سجلت 26363 إصابة جديدة بفيروس كورونا و313 وفاة في الـ24 ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أن العدد الإجمالي للإصابات في البلاد ارتفع إلى 6 ملايين و603540 إصابة كما بلغ عدد الوفيات 176941 حالة منذ ظهور الوباء.

وتحل البرازيل في المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بالفيروس على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند، والثاني من ناحية الوفيات.

المصدر: RT

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