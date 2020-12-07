تمديد فترة الانتقالات والاستضافات بين الجامعات

2020/12/07 | 02:45 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أحمد عبد ربه

مددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاحد، مدة الانتقال والاستضافة للطلبة بين الجامعات.

وذكر اعلام الوزارة، انه «تقرر تمديد السقف الزمني للانتقال والاستضافة بين الجامعات/ الكليات المناظرة لغاية نهاية الدوام الرسمي من يوم الخميس الموافق 10/ 12/ 2020 وعبر البوابة الإلكترونية www.dirasat-gate.org».

يشار إلى أن الوزارة أعلنت انطلاق الدوام الرسمي لطلبة الجامعات والمعاهد ابتداء من يوم أمس الأحد، في حين أكدت أن اعلان نتائج القبول المركزي لخريجي طلبة السادس الإعدادي سيكون خلال أسبوع أو اسبوعين.

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