"دراغون 2" تنطلق بنجاح نحو محطة الفضاء الدولية

2020/12/07 | 03:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزز صاروخ "سبيس إكس فالكون 9"، الأحد، سفينة شحن من الجيل الجديد تابعة لشركة "سبيس إكس" متواجدة في المدار.

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