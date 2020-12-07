رويترز: بايدن بصدد ترشيح اسم لمنصب وزير الصحة

2020/12/07 | 03:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطط الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، ترشيح المدعي العام بولاية كاليفورنيا، خافيير بيسيرا، لمنصب وزير الصحة والخدمات الإنسانية، وفقا لما نقلته مصادر مطلعة لوكالة رويترز.

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