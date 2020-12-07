"بحثا عن الآثار".. القوات التركية تجرف "تل حلف" في سوريا

2020/12/07 | 04:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، إن القوات التركية تواصل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار في تل حلف ضمن مناطق عملية “نبع السلام” في ريف الحسكة، حيث استخرجت لقى أثرية وفخاريات من الموقع الذي تتمركز فيه، أعلى التل الأثري.

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