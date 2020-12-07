تصريحات متضاربة في إيران حول توفير لقاحات كورونا

2020/12/07 | 04:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الضوء على التصريحات التي أدلى بها مسؤولون إيرانيون مؤخرا حول توفير لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد للمواطنين

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