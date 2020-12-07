من بينها حزمة دعم اقتصادي..

2020/12/07 | 05:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان المشرّعون في الكونغرس الأميركي يُسابقون الوقت، الأحد، للتوصّل إلى اتّفاقات صعبة بأسرع ما يُمكن في ما يتعلّق بخطّة لمساعدة الاقتصاد المتضرّر من جائحة كوفيد-19 وقانونٍ للتمويل تجنّبًا "لإغلاق" الإدارات الفدراليّة والتصويت على ميزانيّة وزارة الدفاع (البنتاغون).

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