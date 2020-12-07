رويترز: مرشحة على رأس قائمة بايدن لإدارة

2020/12/07 | 06:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع مسؤول أميركي أن يرشح الرئيس المنتخب، جو بايدن، مديرة قسم الأمراض المعدية في مستشفى ماساتشوستس العام، روشيل ولنسكي، لإدارة المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، وفقا لما نقلته رويترز، الأحد.

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