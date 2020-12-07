إسرائيل تضع خطة لتطعيم مليوني مواطن في 6 أسابيع

2020/12/07 | 07:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضعت إسرائيل خطة لتطعيم 2 مليون مواطن في البلاد بلقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد في ظرف 6 أسابيع، وفقا لما نشرته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن هيئة الإذاعة العامة.

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