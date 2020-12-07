التربية تعلن تقليص المناهج الدراسية للمراحل غير المنتهية الثانوية

2020/12/07 | 07:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اعلنت وزارة التربية عن قرب الاعلان عن تقليص المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل غير المنتهية الثانوية للعام الدراسي 2020 ــ 2021.

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