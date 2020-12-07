القانونية النيابية: قانون جرائم المعلوماتية مخالف للدستور

2020/12/07 | 07:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أقرّت اللجنة القانونية بوجود مخالفات دستورية في قانون جرائم المعلوماتية، فيما طالبت باشراكها في اعادة صياغته للتأكيد على احقية التعبير عن الرأي.

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