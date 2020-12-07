الكاظمي: ستتم مناقشة موازنة 2021 اليوم وغداً

2020/12/07 | 09:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاثنين، انه ستتم مناقشة موازنة العام 2021 اليوم وغداَ.

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