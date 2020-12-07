وزير الداخلية العراقي يجري جولة تفقدية في بغداد

2020/12/07 | 09:39 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، بجولة تفقدية للاطمئنان على انتشار القطعات الامنية في بغداد....

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