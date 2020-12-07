2020/12/07 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية منفذ ميناء ام قصر الشمالي في محافظة البصرة، الإثنين، (07 كانون الأول، 2020)، ضبط مواد ممنوعة الاستيراد في المنفذ، متكونة من علب هدايا حلويات ومربي‏.

وقالت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم ضبط حاويتين حجم (20) قدماً تحتويان على (7843) علب هدايا حلويات ومربي، حسب ما تم ذكره في المعاملة الكمركية َوالمنجزة من قبل لجنة الكشف الكمركي التابعة إلى مركز كمرك ميناء ام قصر الشمالي خلافا للضوابط والتعليمات النافذة".

واضاف أنه "تم ضبط الحاويتين خارج الحرم الكمركي عند سيطرة البحث والتحري هيأتنا وعند تدقيق معاملتها الكمركية ومعاينة البضاعة من قبلهم تبين أن محتوى الحاويتين الفعلي مادة (العسل) وبحمولة إجمالية (25 طناً)، وذلك يعتبر تلاعب في وصف البضاعة ومن المواد التي يمنع استيرادها حسب تعليمات وزارة الزراعة والمتعلقة بحماية المنتج المحلي مما سبب هدرا بالمال العام في قيمة الرسوم الكمركية المستحصلة".

وتابع أنه "تم إحالة ما تم ضبطه وفق محضر اصولي مثبــت فيه لجنة الكشف المنجزة للمعاملة خلافا للضوابط ووكيل الإخراج الكمركي إلى قاضي تحقيق ام قصر لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (منافذ الحدودية تعلن ضبط مواد ممنوعة الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (منافذ الحدودية تعلن ضبط مواد ممنوعة الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).