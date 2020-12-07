النقل تكشف لـ / نينا / موعد حسم مسألة التعاقد مع شركة كورية او صينية لبناء مشروع الفاو

2020/12/07 | 09:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ كشفت وزارة النقل :" ان مجلس الوزراء سيحسم يوم غد الثلاثاء ، مسألة التعاقد مع شركة كورية او صينية لبناء مشروع الفاو الكبير ".وقال الناطق باسم الوزارة فالح هادي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا/ :" ان وزير النقل ارسل الى مجلس الوزراء العرضين المقدمين من شركة دايو الكورية وشركة صينية اخرى لانشاء ميناء الفاو الكبير ، لاختيار احدهما والمباشرة بالعمل بعد انتهاء المفاوضات معهما "، لافتا الى :" ان يوم غد الثلاثاء سيشهد التصويت داخل مجلس الوزراء على احدى الشركتين لتنفيذ المشروع".واوضح :"ان تنفيذ المشروع سيكون مقتصرا على شركة واحدة وليس شركتين او اكثر ، لذا سيتم التوقيع على تنفيذ المشروع حال تصويت مجلس الوزراء على احدى الشركتين "./انتهى9

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