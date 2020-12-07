التربية تؤكد قرب تقليص المناهج الدراسية للمراحل غير المنتهية

2020/12/07 | 09:41 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت وزارة التربية عن قرب الاعلان عن تقليص المناهج الدراسية الخاصة بالمراحل غير المنتهية الثانوية للعام الدراسي 2020 ــ 2021.وقال مدير التعليم الثانوي بالوزارة محسن حافظ الزهيري في تصريح صحفي :" ان الوزارة ، بالتنسيق مع المديرية العامة للمناهج الدراسية ،ستعلن عن تقليص المناهج الدراسية للمراحل المتوسطة والاعدادية غير المنتهية (الاول والثاني المتوسط والرابع والخامس الاعدادي) لتتماشى مع الوضع الحالي للبلد في ظل جائحة كورونا لتكون مناسبة لعدد الدروس التي سيتلقاها الطالب خلال العام الدراسي الحالي 2020 ــ 2021 ".واكد انه تم توجيه جهاز الاشراف التربوي بالوزارة بالتعاون مع اقسام الاشراف بالمديريات ببغداد والمحافظات لاجراء جولات ميدانية الى المدارس لمتابعة تطبيق القوانين والتعليمات والاجراءات الصحية في المدارس في ظل جائحة كورونا.واشار الى :" ان قلة الابنية المدرسية تقف حائلا امام توفير بيئة نموذجية بعدد الصفوف وعدد الطلبة بشكل يتناسب مع حجم الجائحة وتحقيق التباعد الاجتماعي داخل الصف الواحد، علاوة على قلة عدد الملاكات التدريسية والتعليمية".وافاد بان الحاجة الكلية للابنية المدرسية في عموم البلاد 15 الف مدرسة ، من اجل سد الحاجة الفعلية وخلق بيئة مدرسية احادية الدوام تستوعب اعداد الطلبة والتلاميذ المتزايدة./انتهى9

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