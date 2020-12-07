المثنى: استمرار العمل بـ147 مشروعا

2020/12/07 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت محافظة المثنى، الاثنين، استمراها بتنفيذ 147 مشروعا ضمن مشاريع تنمية الأقاليم في عام 2021.

وقال معاون المحافظ للشؤون الفنية علي حمزة في تصريح أورده موقع "المربد" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "تلك المشاريع تتوزع على مختلف القطاعات منها التربية والصحة والكهرباء والطرق والبلديات"، مبينا إن "مشاريع تنمية الأقاليم تعتبر من المشاريع المستمرة التي لا يتوقف تمويلها بنهاية العام".

وأضاف أن "خطط المحافظة ستركز على تلك المشاريع والتي وصلت إلى نسب انجاز متفاوتة، بعد إعلان الحكومة المركزية بعدم وجود اي مشاريع جديدة خلال العام 2021".

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