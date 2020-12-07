2020/12/07 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

توقعت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، وصول مشروع قانون موازنة 2021 إلى البرلمان في مدة أقصاها مطلع الأسبوع المقبل، فيما كشفت عن وجود "درجات وظيفية" في مشروع القانون، قالت إنها "تُمنح لمستحقيها".

وقال مقرر اللجنة النائب أحمد الصفار، إن "موازنة 2021 قد تصل الى البرلمان في نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل"، عازيا سبب تأخيرها إلى "التغيرات السريعة في اسعار النفط العالمية التي وصلت الى 49 دولارا للبرميل الواحد والتي دعت الى اعادة النظر في سعر النفط المخطط للموازنة كونه يؤثر في الايرادات والعجز وكيفية التصرف بالانفاق العام"، حسبما نقلت صحيفة "الصباح" الرسمية.

ورجح الصفار أن "تتراوح نسبة العجز بين 40 الى 50 بالمئة من حجم الانفاق"، مشيراً في الوقت ذاته إلى وجود "درجات وظيفية في مشروع القانون تُمنح لمستحقيها".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تكشف عن وجود درجات وظيفية بموازنة 2021) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تكشف عن وجود درجات وظيفية بموازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).