النفط تقرر تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام الدراسي 2018-2019

2020/12/07 | 09:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _بغداد

قررت وزارة النفط، الاثنين، تعيين خريجي معاهد التدريب النفطي للعام الدراسي 2018-2019.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنها قررت "تعيين (1478) من خريجي معاهد التدريب النفطي لعام 2018 – 2019".

وتابعت الوزارة أن "الدائرة الادارية والمالية اصدرت امرا وزاريا بالتعيين استنادا الى موافقة وزير النفط احسان عبدالجبار اسماعيل التي جاءت بموجب قرار مجلس الوزراء المرقم (399) لسنة 2019 وموافقة وزارة المالية".

واشارت الدائرة في الامر الوزاري الى ان "المعينين تم توزيعهم للعمل في الشركات والتشكيلات النفطية، واجراءات التعيين سيتم المباشرة بها خلال الربع الاول من العام القادم 2021".

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