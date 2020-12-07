البحرية الأميركية: نحترم الحرس الثوري الإيراني .. وصلنا لردع غير سهل! 

2020/12/07 | 09:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ترجمة …

اكد نائب الادميرال سام بابارو المشرف على قاعدة الاسطول الخامس في البحرية الامريكية في البحرين ، الاثنين، أن الولايات المتحدة وصلت الى ردع غير سهل مع ايران بعد عدة اشهر من المواجهات والمصادرات في البحر.

ونقلت صحيفة الديلي ميل البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن بابارو قوله خلال تصريحاته في حوار المنامة السنوي الذي يستضيفه معهد الدراسات الاستراتيجية الدولي إنني ” احترم البحرية النظامية والقوات البحرية التابعة للحرس الثوري للجمهورية الاسلامية في ايران”.

واضاف انني ” وجدت ان النشاط البحري الايراني يتسم بالحذر والحرص حتى لا يخاطر بحسابات خاطئة غير ضرورية أو تصعيد في البحر وهو يستحق الاحترام”، فيما لم ترد بعثة ايران لدى الامم المتحدة على طلب التعليق على الفور .

وتابع التقرير أن ” الجمهورية الاسلامية في ايران لم تحتجز أو تستهدف ناقلة نفط بشكل مباشر في الأشهر الأخيرة ، لكن لغما ضرب ناقلة نفط قبالة السعودية وتعرضت سفينة شحن بالقرب من اليمن للهجوم ولم تعلن اي جهة مسؤوليتها او تم تم العثور على دليل في هذه الاحداث على الرغم من الاتهامات التي توجهها الدوائر الامريكية والغربية”.

واوضح التقرير ان نائب الادميرال بابارو وهو طيار مقاتل سابق بالبحرية الامريكية وعمل مؤخرًا مديرًا للعمليات في القيادة المركزية للجيش الأمريكي ، موقفًا مختلفًا عن سلفه المباشر نائب الأدميرال جيمس مالوي، حيث انه على النقيض من سلفه فان الأشهر العديدة التي قضاها بابارو في السلطة لم تشهد أي أزمات كبيرة”.انتهى/ 25 ض

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