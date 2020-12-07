العراق يؤجل الاحتفال بسنوية أوبك الى هذا الموعد

2020/12/07 | 10:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكدت وزارة النفط، الاثنين، عزمها على توجيه دعوات لـ 25 وزير طاقة للمشاركة بمؤتمر اوبك واوبك بلاس والذي سيعقد في شباط المقبل ببغداد على هامش احتفالية مرور 60 عاما على تأسيس المنظمة، بينما عبرت عن تفاؤلها لوجود مؤشرات تسهم بانعاش اسعار النفوط العالمية.

وقال الناطق باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح اوردته صحيفة “الصباح “واطلعت عليه /المعلومة/، إن “الاحتفالية كان مقررا لها ان تقام في الرابع من الشهر الحالي ببغداد، بيد ان موعد الاحتفالية تأجل بسبب جائحة كورونا”، مبينا ان “الوزارة ولاهمية المناسبة فقد اجلتها الى شهر شباط من العام المقبل”.

واضاف جهاد ان “اللجنة التحضيرية للاحتفال تعتزم توجيه الدعوات لجميع وزراء الدول الاعضاء في المنظمة وخارجها وعددهم 25 وزيرا والذين من المؤمل حضورهم لبغداد”، كاشفا عن “عقد اجتماع لدول اوبك واوبك بلاس على هامش المشاركة في الاحتفالية، لاسيما ان امين عام منظمة اوبك اكد حرص المنظمة على انجاح هذا الملتقى العالمي خصوصا وان هناك استجابة من وزراء دول اوبك وخارجها للدعوات الموجهة لهم”.

واشار الى ان “ العراق قد اسهم ومنذ تاسيس اوبك مع الاعضاء الاخرين في صياغة المبادئ الرئيسة للمنظمة والالتزام بها لتحقيق المصالح والاهداف المشتركة”، مشيراً الى “أهمية الحوار والتعاون مع المنتجين من داخل المنظمة وخارجها للتصدي للتحديات التي تعصف بالسوق النفطية، وايجاد الحلول الناجعة لضمان الاستقرار والتوازن.



واوضح ان العراق يتطلع الى استضافة احتفالية أوبك في قاعة الشعب التي استضافت الاجتماع التأسيسي العام 1960، الى جانب استضافة الاجتماع الوزاري لمنظمة “أوبك”، و”أوبك بلاس”.



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