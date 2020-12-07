شوارع غارقة ومنازل منهارة.. 7 قتلى في سيول إيران

2020/12/07 | 10:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع "إيران إنترناشيونال" 7 أشخاص لقوا حتفهم نتيجة للفيضانات واسعة النطاق التي تتعرض لها البلاد الفارسية.

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