الموقف المروري في بغداد.. زحام في سريع الدورة وانسيابية على جسر الموال (صور)

2020/12/07 | 10:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

شهدت العاصمة بغداد، الأحد، اختناقات مرورية وازدحامات في معظم الشوارع وعقد التقاطعات والجسور الرئيسة.

وأظهرت صور رصدها "ناس"، (7 كانون الأول 2020)، اختناقات مرورية على سريع القادسيه من جهة المطار عند المطب القريب من السيطرة الأمنية عند مدخل الخضراء.

كما شهد جسر الشعب باتجاه الصليخ انسيابية في حركة العجلات، فيما شهد جسر حي البنوك ازدحاما يصل إلى تقاطع حي أور، وساحة الموال هي الأخرى التي شهدت زخما مرورياً جراء أعمال حفريات وصيانة، في حين شهد جسر الموال انسابية في الحركة.

وشهد تقاطع مول النخيل زخما مروريا من الجهة الواقعة باتجاه كلية الشرطة، فيما شهد تقاطع الصخرة انسابية في الحركة، كذلك سريع الدورة باتجاه معسكر الرشيد زخما مروريا، كما لوحظ حصول ازدحامات مرورية في المنطقة الخضراء.

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