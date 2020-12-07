محافظة بغداد تعلن عن خطة لبناء مدارس جديدة في العاصمة

2020/12/07 | 10:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

أعلنت محافظة بغداد، الاثنين، عن تنفيذ خطة تهدف الى بناء مدارس في اطراف العاصمة من قبل شركات مختصة.

وقال محافظ بغداد محمد جابر العطا في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “المحافظة اعدت الخطة بالتنسيق مع مديريات التربية في العاصمة لمعالجة كثافة التلاميذ والطلاب داخل الصف الواحد بمناطق اطراف بغداد ومن قبل شركات مختصة رصينة سبق ان نفذت مشاريع مماثلة”.

وأضاف العطا، أن “المحافظة افتتحت مدرسة ببناء جديد تحتوي على 12 صفا مع ملحقاتها وهي ثاني مدرسة في منطقة الرصافة تفتتحها المحافظة خلال هذا الأسبوع”، لافتا الى “وجود مدارس جديدة قيد الانجاز ستفتتح قريبا، منبها الى حاجة مديريات التربية الى مدارس جديدة اخرى لاحتواء اعداد الطلبة المتزايد لاسيما في مناطق الاطراف والارياف”.

واكد العطا ان “ملف الابنية المدرسية من الملفات المهمة التي اولتها المحافظة اهتماما بالغا لتغطية النقص الحاصل فيها والقضاء على ازدواجية وثلاثية الدوام لاسيما في هذه المدة التي تستوجب تحقيق التباعد الاجتماعي مع انتشار جائحة كورونا”، مبينا أن “المحافظة تنسق مع مديريات التربية كافة بالكرخ والرصافة لتشكيل فرق طبية جوالة على المدارس”.



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